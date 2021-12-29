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КХЛ

СКА одержал волевую победу над "Адмиралом" в матче КХЛ

Встреча завершилась гостевой победой петербургского клуба со счетом 3:1
Хоккеисты СКА Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Санкт-петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл владивостокский "Адмирал" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 813 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Пыленков (26-я минута), Андрей Кузьменко (34) и Евгений Тимкин (54), у "Адмирала" отличился Динар Хамидуллин (18).

"Адмирал" проиграл СКА шестую домашнюю встречу подряд. Последний и единственный раз команда из Владивостока на своей площадке побеждала петербуржцев в сезоне-2013/14 (5:4 по буллитам).

СКА вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 44 матчах. "Адмирал" занимает 11-е место в Восточной конференции с 27 очками в 44 матчах.

В следующем матче СКА сыграет в гостях против "Куньлунь Ред Стар" 3 января, "Адмирал" в этот же день примет хабаровский "Амур".

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