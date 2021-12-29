Хоккеист "Торпедо" Варнаков не играет по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воспитанник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо", выступавший в общей сложности 13 лет за команду Михаил Варнаков пока не играет по семейным обстоятельствам. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Торпедо" Максим Гафуров.

В нынешнем сезоне Варнаков провел восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи. В последний раз нападающий играл за нижегородский клуб в конце октября.

"Клуб договорился, что он отсутствует по семейным обстоятельствам, финансовую сторону мы учли. Это наше имя, скрытый резерв. По контракту мы решили все условия", - сказал Гафуров.

35-летний Варнаков - сын игрока горьковского "Торпедо" и сборной СССР Михаила Варнакова. За "Торпедо" Варнаков-младший выступал с 2004 по 2013 год, а также с 2018 года. В разное время играл за сборную России в Евротуре и товарищеских матчах.