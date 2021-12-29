Январские соревнования в Санкт-Петербурге будут проходить при заполняемости трибун на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге в январе 2022 года будут проводиться с 50-процентной заполняемостью трибун и при сохранении действующих антиковидных ограничений. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Уже в начале 2022 года нас ждет множество событий. На "Сибур-Арене" запланированы матчи волейбольного и баскетбольного клубов "Зенит". "Юбилейный" примет матчи хоккейного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург) и физкультурно-зрелищное мероприятие "Аленький цветочек". Ледовый дворец примет матчи СКА и физкультурно-зрелищное мероприятие "Золушка". Спортивный комплекс "Хоккейный город" примет матчи хоккейного клуба "СКА-Нева". Спортивный комплекс Морского технического университета примет матчи волейбольного клуба "Ленинградка", - говорится в сообщении.

Все действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сохранятся - болельщики смогут лично поддержать свою команду только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или перенесенное заболевание.