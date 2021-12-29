Кубок Первого канала по хоккею посмотрело 50 млн телезрителей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Суммарный охват трансляций матчей сборной России по хоккею на Кубке Первого канала в Москве составил более 50 миллионов зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Сообщается, что в среднем трансляции матчей сборной России на Кубке Первого канала 2021 года собрали у экранов 12,7 млн человек, что на 38% больше, чем в прошлом году. Эти показатели стали рекордными за всю историю турнира. Матч Россия - Финляндия (2:3 ОТ) посмотрело более 14 миллионов человек - это также рекорд.

"Огромное спасибо болельщикам за поддержку, - сказал президент ФХР Владислав Третьяк. - ФХР делает все, чтобы Кубок Первого канала был ежегодным хоккейным праздником. Мы приложили много усилий для того, чтобы нам разрешили заполнить арену на 70%. Рады, что в год 75-летнего юбилея отечественного хоккея наш вид спорта находится в центре внимания десятков миллионов жителей страны. Еще раз от всей души благодарю всех, кто поддерживает сборную, ведь хоккеисты всегда чувствуют, когда за них по-настоящему переживают".

На минувшем Кубке Первого канала победителем стала команда Финляндии, второй стала сборная России.