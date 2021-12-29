Бородавко прокомментировал третье место лыжницы Непряевой в гонке на 10 км на "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Третье место лыжницы Натальи Непряевой в гонке на 10 км на "Тур де Ски" говорит о хороших дальнейших перспективах спортсменки в многодневке. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Победу в гонке на 10 км одержала финка Кертту Нисканен, второй стала шведка Эбба Андерссон.

"Наталья бежала сзади, имела полную информацию, расклад, но, к сожалению, смогла навязать борьбу только за третье место, - сказал Бородавко. - Но все равно это хороший шаг вперед с хорошими перспективами".

"Хорошо работали и Татьяна Сорина, и Юлия Ступак: все старались показать хороший результат. Проигрыш небольшой, они серьезно продвинулись в зачете "Тур де Ски". Как говорится, "Тур де Ски" только начинается", - добавил тренер.