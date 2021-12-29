Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Валерий Фоменков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Единственный четырехкратный чемпион СССР в составе московского хоккейного клуба "Спартак" Валерий Фоменков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Перед матчем "Спартака" и "Локомотива" пришла печальная новость, - говорится в заявлении клуба. - В возрасте 83 лет после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Фоменкова - легендарного нападающего "Спартака", игравшего за красно-белых с 1960 по 1970 год. Вечная память легендарному спартаковцу".

Фоменков представлял "Спартак" с 1960 по 1970 год, провел за клуб 480 матчей и забросил 141 шайбу. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), трижды выиграл серебряные медали национального первенства (1965, 1966, 1968) и дважды - бронзовые (1963, 1964). С 1970 по 1977 год он работал в тренерском штабе команды, за этот период красно-белые один раз стали чемпионами страны (1976), по два раза - серебряными (1970, 1973) и бронзовыми (1972, 1975) призерами. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам "Спартака". В начале 2000-х Фоменков работал с молодежной командой красно-белых.

В 1995 году Фоменков получил звание заслуженного мастера спорта России и был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "За заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества "Спартак".