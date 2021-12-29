Майоров: Фоменков во времена выступления за "Спартак" был довольно искусным хоккеистом

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Единственный в истории московского "Спартака" четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Фоменков был довольно искусным игроком. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Борис Майоров.

Фоменков умер в среду в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

"У нас была очень хорошая тройка Валерий Фоменков - Игорь Кутаков - Александр Кузнецов. Валерий Иванович был очень искусным хоккеистом - когда надо, сделает что-то сам, возьмет игру на себя, - сказал Майоров. - Сейчас все говорят о [Матвее] Мичкове, и я это все не очень воспринимаю, потому что в наше время было полно хоккеистов, которые принимали правильные решения в игровых ситуациях. Таким хоккеистом и был Валерий Иванович".

"До последнего года, то есть до того, когда он начал плохо себя чувствовать, мы постоянно общались. Мы собирались на каждом домашнем хоккейном матче "Спартака", и спасибо клубу, который делает все, чтобы поддержать ветеранов. И в этом году, по причине здоровья, Валерий Иванович ни разу не присутствовал на матчах команды", - добавил Майоров.

Фоменков представлял "Спартак" с 1960 по 1970 год, провел за клуб 480 матчей и забросил 141 шайбу. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), трижды выиграл серебряные медали национального первенства (1965, 1966, 1968) и дважды - бронзовые (1963, 1964). С 1970 по 1977 год он работал в тренерском штабе команды, за этот период красно-белые один раз стали чемпионами страны (1976), по два раза - серебряными (1970, 1973) и бронзовыми (1972, 1975) призерами. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам "Спартака".