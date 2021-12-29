Статую Криштиану Роналду установили в индийском штате Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Статуя португальского футболиста Криштиану Роналду установлена в западном индийском штате Гоа. Об этом на своей странице в Twitter написал министр науки и технологий Гоа Майкл Лобо.

Скульптура золотого цвета весом 410 кг установлена в городе Калангут на севере штата. Футболист запечатлен в полный рост в момент удара по мячу. Стоимость статуи составила 1,2 млн индийских рупий (более $16 тыс.).

"Впервые статуя Криштиану Роналду создана в Индии. Мы ее установили из любви к футболу и по просьбе молодежи, чтобы вдохновлять ее достигать новых высот в этом виде спорта", - написал Лобо.