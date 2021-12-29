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Мировой футбол

Статую Криштиану Роналду установили в индийском штате Гоа

Скульптура золотого цвета весом 410 кг установлена в городе Калангут

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Статуя португальского футболиста Криштиану Роналду установлена в западном индийском штате Гоа. Об этом на своей странице в Twitter написал министр науки и технологий Гоа Майкл Лобо.

Скульптура золотого цвета весом 410 кг установлена в городе Калангут на севере штата. Футболист запечатлен в полный рост в момент удара по мячу. Стоимость статуи составила 1,2 млн индийских рупий (более $16 тыс.).

"Впервые статуя Криштиану Роналду создана в Индии. Мы ее установили из любви к футболу и по просьбе молодежи, чтобы вдохновлять ее достигать новых высот в этом виде спорта", - написал Лобо.

Установка скульптуры вызвала споры в Гоа, до 1961 года являвшегося португальской колонией. На торжественной церемонии открытия выступили активисты с черными флагами. По их словам, этот объект вызывает разочарование и оскорбляет многих борцов за свободу Гоа.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучший бомбардир в истории "Реала". Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019), также в его активе серебро и бронза европейских первенств. В настоящее время выступает за английский "Манчестер Юнайтед".

Теги
Криштиану РоналдуМировой футбол
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