Статую Криштиану Роналду установили в индийском штате Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Статуя португальского футболиста Криштиану Роналду установлена в западном индийском штате Гоа. Об этом на своей странице в Twitter написал министр науки и технологий Гоа Майкл Лобо.
Скульптура золотого цвета весом 410 кг установлена в городе Калангут на севере штата. Футболист запечатлен в полный рост в момент удара по мячу. Стоимость статуи составила 1,2 млн индийских рупий (более $16 тыс.).
"Впервые статуя Криштиану Роналду создана в Индии. Мы ее установили из любви к футболу и по просьбе молодежи, чтобы вдохновлять ее достигать новых высот в этом виде спорта", - написал Лобо.
For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021
Установка скульптуры вызвала споры в Гоа, до 1961 года являвшегося португальской колонией. На торжественной церемонии открытия выступили активисты с черными флагами. По их словам, этот объект вызывает разочарование и оскорбляет многих борцов за свободу Гоа.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучший бомбардир в истории "Реала". Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019), также в его активе серебро и бронза европейских первенств. В настоящее время выступает за английский "Манчестер Юнайтед".