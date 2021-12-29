"Спартак" почтит память Фоменкова минутой молчания на ближайшем домашнем матче в КХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" почтит память четырехкратного чемпиона СССР Валерия Фоменкова на ближайшем домашнем матче в Континетальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

Фоменков умер в среду в возрасте 83 лет.

"Мы запросили минуту молчания перед матчем с "Локомотивом", но, к сожалению, на согласование с Континентальной хоккейной лигой и хозяевами не хватило времени. "Спартак" почтит память Фоменкова на ближайшей домашней игре", - сказали в пресс-службе.

Ближайший домашний матч "Спартак" проведет 17 января против столичного "Динамо".

Фоменков представлял "Спартак" с 1960 по 1970 год, провел за клуб 480 матчей и забросил 141 шайбу. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), трижды выиграл серебряные медали национального первенства (1965, 1966, 1968) и дважды - бронзовые (1963, 1964). С 1970 по 1977 год он работал в тренерском штабе команды, за этот период красно-белые один раз стали чемпионами страны (1976), по два раза - серебряными (1970, 1973) и бронзовыми (1972, 1975) призерами. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам "Спартака".