"Металлург" и "Трактор" досрочно вышли в плей-офф КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Магнитогорский "Металлург" и челябинский "Трактор" стали первыми участниками плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после поражения екатеринбургского "Автомобилиста" в домашнем матче регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса".

"Ак Барс"обыграл "Автомобилист" со счетом 5:1. В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Артем Галимов (3-я, 54-я минуты), Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У проигравших отметился Павел Куликов (59). Форвард гостей Артем Лукоянов отметился двумя передачами и преодолел отметку в 100 голевых передач в КХЛ.

Благодаря победе "Ак Барса" "Металлург" (66 очков) и "Трактор" (65), идущие на первом и втором местах в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, вышли в плей-офф. "Ак Барс" располагается на третьей строчке таблицы, набрав 60 очков в 44 играх.