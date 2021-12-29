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Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче в Стрельне

Команда, в которой играл глава государства, победила со счетом 18:7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили товарищеский хоккейный матч в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Лидеры государств играли за одну команду - белых - и одолели красных со счетом 18:7. Счет на третьей минуте первого периода открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил Лукашенко. Всего в матче Путин забросил семь шайб, Лукашенко - две.

Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко - под номером 1.

В составах команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди них депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. На лед также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он поразил ворота соперника четырежды.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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