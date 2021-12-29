Шахматист Непомнящий набрал 8,5 очков в первый день чемпионата мира по блицу

ТАСС, 29 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий набрал 8,5 очков по итогам первого дня чемпионата мира по блицу. Соревнования проходят в Варшаве.

В среду прошли 12 туров. По ходу дня Непомнящий победил хорвата Ивана Шарича, представителя Турции Вахапа Шанала, россиянин Санана Сюгирова, Вадима Звягинцева и Алексея Сарану, а также сыграл вничью с россиянами Павлом Понкратовым и Владимиром Федосеевым, украинцем Андреем Волоткиным, сербом Велимиром Ивичем, египтянином Бассемом Амином, Расмусом Сване из Германии, Мухаммадом Мурадли из Азербайджана.

Также по 8,5 очков набрали Федосеев, Александр Грищук, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. По восемь очков набрали Сарана и Сергей Карякин. Кирилл Алексеенко, Александр Предке набрали по 7,5 оков. Лидером является американец Левон Аронян (10 очков), действующий чемпион мира норвежец Магнес Карлсен расположился на седьмой строчке (8,5).

У женщин после первого дня лидирует Бибисара Асаубаева из Казахстана (8). Полина Шувалова, Александра Костенюк и Алина Кашлинская набрали по семь баллов. Валентина Гунина и Александра Горячкина - по 6,5. Алина Бивол, Александра Мальцевская и Анастасия Боднарук - по шесть, Екатерина Лагно - пять.

Чемпионат мира по блицу в Варшаве завершится 31 декабря. До этого на мировом первенстве по рапиду победу одержали Костенюк и представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. Первоначально турниры должны были пройти в Нур-Султане, но были перенесены из-за эпидемиологических ограничений. Участие в соревнованиях у мужчин принимают более 180 гроссмейстеров, у женщин - более 100.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года, в рамках турнира проходят чемпионаты мира по рапиду и блицу. Среди россиян в рапиде победителями становились Карякин (2012) и Дубов (2018), в блице - Грищук (2012, 2015) и Карякин (2016).