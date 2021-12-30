IIHF подтвердила отмену молодежного чемпионата мира

ТАСС. 30 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен в связи с обилием положительных результатов тестов игроков сборных на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира. Позднее источник ТАСС сообщил, что совет IIHF принял решение отменить турнир.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Действующим победителем является сборная США. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором - обыграла швейцарцев (4:2).

На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в "пузыре", представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.