Фетисов: решение отменить молодежный чемпионат мира по хоккею было верным

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF.

"Молодежный чемпионат мира стал одним из самых зрелищных событий за последнее десятилетие - это эмоции, юношеский задор, и по медицинским показателям один заболевший лишает команду победы. Сама по себе эта ситуация абсурдная, я думаю, это правильное решение, что чемпионат остановили, - сказал Фетисов. - Жаль болельщиков, ребят, которые готовились к нему, мечтали там сыграть и выиграть турнир. Но, к сожалению, такова реальность, в которой мы живем".

"Либо надо было заранее проговорить, тогда бы не было смысла ехать, поскольку всякое бывает. К сожалению, бывают в жизни такие моменты, когда здоровье человека впереди чего-то другого. Я тоже ждал интересного хоккея, зрелищ, эмоций. Ситуация в мире такова, что это не является приоритетом", - добавил Фетисов.