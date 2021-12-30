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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фетисов: решение отменить молодежный чемпионат мира по хоккею было верным

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF
Вячеслав Фетисов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал правильным решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить проведение молодежного чемпионата мира. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF.

"Молодежный чемпионат мира стал одним из самых зрелищных событий за последнее десятилетие - это эмоции, юношеский задор, и по медицинским показателям один заболевший лишает команду победы. Сама по себе эта ситуация абсурдная, я думаю, это правильное решение, что чемпионат остановили, - сказал Фетисов. - Жаль болельщиков, ребят, которые готовились к нему, мечтали там сыграть и выиграть турнир. Но, к сожалению, такова реальность, в которой мы живем".

"Либо надо было заранее проговорить, тогда бы не было смысла ехать, поскольку всякое бывает. К сожалению, бывают в жизни такие моменты, когда здоровье человека впереди чего-то другого. Я тоже ждал интересного хоккея, зрелищ, эмоций. Ситуация в мире такова, что это не является приоритетом", - добавил Фетисов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею
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Ранее источник ТАСС сообщил, что молодежный чемпионат мира отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
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