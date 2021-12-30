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Молодежный чемпионат мира по хоккею

В ФХР разделяют заботу организаторов молодежного чемпионата мира о здоровье участников

Турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) сожалеет об отмене молодежного чемпионата мира, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников соревнований. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФХР.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF.

"После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходивший в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, - говорится в сообщении. - ФХР сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа".

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором россияне обыграли швейцарцев (4:2).

На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в "пузыре", представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что молодежный чемпионат мира отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
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