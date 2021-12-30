{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

В Госдуме раскритиковали организаторов молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, организаторы не обеспечили необходимых условий для проведения турнира
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Плохая работа организаторов привела к отмене молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Чемпионат мира был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в составах нескольких сборных.

"Это очень плохая новость, - сказал Свищев. - Отменяется один из главных турниров в преддверии Олимпийских игр, главный турнир для наших молодых хоккеистов. Это одно из самых главных событий в жизни наших ребят. Но здоровье наших спортсменов - самое важное. Призываю ФМБА и Федерацию хоккея России максимально сосредоточиться, чтобы все наши спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь".

"Все, что произошло, - вина организаторов соревнований. Они обязаны в сегодняшних условиях обеспечить безопасность спортсменов. Мы знаем, как все будет организовано на Играх в Китае. Никого не пускают в отели, минимизировано общение извне. Здесь же таких условий не было обеспечено, это ответственность самих организаторов", - добавил парламентарий.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января.

Теги
Свищёв, Дмитрий Александрович
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Плющев: антиковидные правила на молодежном чемпионате мира были несправедливыми к сборным
Ранее источник ТАСС сообщил, что молодежный чемпионат мира отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Читать полностью