Тардиф: усилий IIHF не хватило для дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира

ТАСС. 30 декабря. Международная федерация хоккея (IIIHF) обещала участникам молодежного чемпионата мира сделать все возможное, чтобы организовать необходимые для проведения турнира условия, но этого было недостаточно. Об этом заявил президент IIHF Люк Тардиф, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF.

"Мы обещали участникам сделать все возможное, чтобы создать условия, необходимые для проведения этого мероприятия. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал домой", - сказал Тардиф.

Чемпионат мира проходил в Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в "пузыре", а их представителям было запрещено покидать территории гостиниц и арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.