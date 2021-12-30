Плющев: антиковидные правила на молодежном чемпионате мира были несправедливыми к сборным

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Правила, связанные с антиковидными ограничениями на молодежном чемпионате мира по хоккею, оказались несправедливыми для многих команд. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев.

Ранее источник ТАСС сообщил, что молодежный чемпионат мира отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

"Из-за той ситуации и регламента, который IIHF создал на этом турнире, решение было правильным. Если предположить, что две команды выйдут в финал чемпионата мира, а у них найдут по игроку с положительным тестом, тогда что будет? Из-за одного положительного теста вся команда лишена возможности продолжать турнир. Вместо того, чтобы сделать жесткий "пузырь", получился проходной двор", - сказал Плющев.

"Претензии только к организаторам. Я считаю, что IIHF должна была все проверить и предположить, какие могли быть последствия, а то, что было сделано по ходу турнира, - это нонсенс. Вы сажайте на карантин тех игроков, которые с положительным тестом, а когда из-за одного человека наказываете всю команду, то это другой момент", - добавил он.

Сборная России на групповом этапе турнира уступила шведам (3:6) и выиграла у швейцарцев (4:2). "Думаю, что по тем играм, которые я видел, у нас были бы большие проблемы с тем, чтобы попасть в призеры", - подчеркнул Плющев.