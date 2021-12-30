Хуснутдинов заявил, что узнал об отмене игры со словаками за 30 минут до отъезда на арену

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий молодежной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов узнал об отмене матча со словаками за 30 минут до отъезда на арену. Об этом Хуснутдинов рассказал журналистам.

В среду источник сообщил ТАСС, что матч сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира отменен из-за случая заражения коронавирусом в российской команде. Позже совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение турнира.

"Сегодня был обычный день, - сказал Хуснутдинов. - За 30 минут до отъезда проснулся, и вижу сообщение, что игра отменена. Спустились, сели в автобус. Не было особых пересечений с другими людьми, чтобы у нас жили посторонние".

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Действующим победителем является сборная США. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором - обыграла швейцарцев (4:2).