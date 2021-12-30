Зубов: отмена молодежного чемпионата мира является тяжелым ударом для хоккея

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отмену молодежного чемпионата мира можно назвать тяжелым ударом для всего мирового хоккея. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). В среду из-за случая заражения коронавирусом россиянам было засчитано техническое поражение в матче со словаками.

"Отмена такого турнира - тяжелый удар для хоккея в целом. IIHF, организаторы - все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства", - сказал Зубов.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором россияне обыграли швейцарцев (4:2).

На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в "пузыре", представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.