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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Зубов: у хоккеистов молодежной сборной России был запредельный настрой на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной команды поблагодарил игроков за самоотдачу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России имели запредельный настрой на чемпионат мира и разочарованы отменой турнира. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Зубов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея.

"Трудно подобрать слова, - сказал Зубов. - Естественно, ребята и вся команда разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира".

"Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своем месте сейчас. Пообщались с ними по "Зуму", тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие", - добавил он.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре россияне проиграли шведам (3:6), во втором - обыграли швейцарцев (4:2).

Молодежный чемпионат мира по хоккею
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Турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус
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