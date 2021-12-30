Зубов: у хоккеистов молодежной сборной России был запредельный настрой на чемпионат мира

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России имели запредельный настрой на чемпионат мира и разочарованы отменой турнира. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Зубов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея.

"Трудно подобрать слова, - сказал Зубов. - Естественно, ребята и вся команда разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира".

"Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своем месте сейчас. Пообщались с ними по "Зуму", тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие", - добавил он.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре россияне проиграли шведам (3:6), во втором - обыграли швейцарцев (4:2).