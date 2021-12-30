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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тардиф: IIHF может провести молодежный чемпионат мира летом 2022 года

Ранее в среду источник ТАСС сообщил, что молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф EPA/MARIUS BECKER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф
© EPA/MARIUS BECKER

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает вариант проведения отмененного молодежного чемпионата мира летом 2022 года. Об этом журналистам рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

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"Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле", - сказал Тардиф.

"Я надеюсь, что мы вернемся с этим вопросом, так как это важно для молодых игроков, для их карьеры, для болельщиков. У нас у самих есть мотивация в этом плане", - добавил он.

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