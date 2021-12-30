Тардиф: IIHF может провести молодежный чемпионат мира летом 2022 года

Ранее в среду источник ТАСС сообщил, что молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF.

"Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле", - сказал Тардиф.

"Я надеюсь, что мы вернемся с этим вопросом, так как это важно для молодых игроков, для их карьеры, для болельщиков. У нас у самих есть мотивация в этом плане", - добавил он.