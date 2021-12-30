Хоккей проиграл коронавирусу. IIHF отменила молодежный чемпионат мира

ТАСС. 30 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен после обилия положительных и сомнительных результатов тестов игроков на коронавирус. Это решение организаторы приняли после того, как сборной России присудили техническое поражение в матче со словаками из-за одного случая заражения.

Ранее из-за двух положительных результатов на карантин были отравлены действующие чемпионы мира американцы, которым присудили техническое поражение в игре против команды Швейцарии. В среду был отменен матч между сборными Чехии и Финляндии после двух случаев заражения у чехов. Их также отправили на карантин, а финнам засчитали техническую победу.

Поражение американцев делало матч со словаками решающим для сборной России. В случае поражений россиян в этой игре и следующей после нее встрече с американцами, а также набором швейцарцами очков в матче со словаками, команда Сергея Зубова не попала бы в плей-офф.

Однако еще до матча со словаками, который должен был начаться 30 декабря в 00:30 мск, источник сообщил ТАСС, что россиянам засчитано техническое поражение, так как команда вынуждена была отправиться на карантин из-за одного случая заражения коронавирусом. "Сегодня был обычный день, - сказал потом журналистам капитан команды Марат Хуснутдинов. - За 30 минут до отъезда проснулся, вижу сообщение, что игра отменена. Спустились, сели в автобус".

При этом форвард СКА отметил, что у него и его партнеров не было пересечений с посторонними людьми, учитывая появившуюся в СМИ информацию о том, что в отеле, где жили команды, в этот день проходило крупное праздничное мероприятие. "За нашу команду скажу, что мы соблюдали все требования, ходили в масках", - сказал ассистент Хуснутдинова Шакир Мухамадуллин.

"Абсурдная ситуация"

После появления информации о техническом поражении россиян почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС, что совет организации на экстренном совещании начал обсуждать будущее турнира. Позже источник сообщил ТАСС, что молодежный чемпионат мира отменили, что было логичным после случаев заражения коронавирусом сразу в трех командах.