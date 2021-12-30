Хоккей проиграл коронавирусу. IIHF отменила молодежный чемпионат мира

ТАСС. 30 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен после обилия положительных и сомнительных результатов тестов игроков на коронавирус. Это решение организаторы приняли после того, как сборной России присудили техническое поражение в матче со словаками из-за одного случая заражения.
Ранее из-за двух положительных результатов на карантин были отравлены действующие чемпионы мира американцы, которым присудили техническое поражение в игре против команды Швейцарии. В среду был отменен матч между сборными Чехии и Финляндии после двух случаев заражения у чехов. Их также отправили на карантин, а финнам засчитали техническую победу.
Поражение американцев делало матч со словаками решающим для сборной России. В случае поражений россиян в этой игре и следующей после нее встрече с американцами, а также набором швейцарцами очков в матче со словаками, команда Сергея Зубова не попала бы в плей-офф.
Однако еще до матча со словаками, который должен был начаться 30 декабря в 00:30 мск, источник сообщил ТАСС, что россиянам засчитано техническое поражение, так как команда вынуждена была отправиться на карантин из-за одного случая заражения коронавирусом. "Сегодня был обычный день, - сказал потом журналистам капитан команды Марат Хуснутдинов. - За 30 минут до отъезда проснулся, вижу сообщение, что игра отменена. Спустились, сели в автобус".
При этом форвард СКА отметил, что у него и его партнеров не было пересечений с посторонними людьми, учитывая появившуюся в СМИ информацию о том, что в отеле, где жили команды, в этот день проходило крупное праздничное мероприятие. "За нашу команду скажу, что мы соблюдали все требования, ходили в масках", - сказал ассистент Хуснутдинова Шакир Мухамадуллин.
"Абсурдная ситуация"
После появления информации о техническом поражении россиян почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС, что совет организации на экстренном совещании начал обсуждать будущее турнира. Позже источник сообщил ТАСС, что молодежный чемпионат мира отменили, что было логичным после случаев заражения коронавирусом сразу в трех командах.
"Мы обещали участникам сделать все возможное, чтобы создать условия, необходимые для проведения этого мероприятия. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал домой", - приводит слова президента IIHF Люка Тардифа пресс-служба организации.
Фазель, при котором турнир проходил год назад в "пузыре" в Эдмонтоне, был очень расстроен. "Это большое разочарование, особенно для игроков, для этого поколения, - сказал Фазель ТАСС. - Я очень расстроен, и очень расстроен за Федерацию хоккея Канады - были огромные инвестиции. Это серьезное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты. Огромные потери".
Однако решение отменить чемпионат мира выглядит верным, считает двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель молодежного чемпионата мира Вячеслав Фетисов. "Сама по себе эта ситуация абсурдная, я думаю, это правильное решение, что чемпионат остановили, - сказал Фетисов ТАСС. - Жаль болельщиков, ребят, которые готовились к нему, мечтали там сыграть, выиграть турнир. Но, к сожалению, такова реальность, в которой мы живем".
"Мы не сдаемся"
На решение IIHF уже отреагировали в Федерации хоккея России (ФХР). "ФХР сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
Несмотря на отмену турнира, история с ним еще не окончена. "Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле", - сказал Тардиф на специально созванной пресс-конференции.
До нынешнего момента молодежный чемпионат мира был единственным хоккейным турниром мирового уровня, который избегал отмены или переноса. На момент проведения соревнования 2020 года в Чехии коронавирус только начинал распространяться в Китае. Позднее в том же году IIHF отменила все соревнования, однако молодежный чемпионат мира в конце декабря удалось провести, пусть и в довольно жестких условиях и без болельщиков.
В этом году на трибуны пускали до 50% от вместимости арен, а IIHF считала, что проводить турнир в "пузыре" нет необходимости.