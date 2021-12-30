Гол Кузнецова в меньшинстве принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Нэшвилла"

ТАСС, 30 декабря. "Вашингтон" дома со счетом 5:3 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута), Джон Карлсон (14), Ник Дауд (19), Евгений Кузнецов (56, в меньшинстве), Карл Хагелин (59, в пустые ворота). У "Нэшвилла" отличились Яков Тренин (22), Люк Кунин (28), Филип Форсберг (28).

Кузнецов забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 21 голевая передача. В эпизоде голом Эллера результативной передачей отметился капитан столичной команды Александр Овечкин, набравший 48 очков (22 гола + 26 передач) в 32 матчах текущего сезона. Также двумя голевымы пасами отметился одноклубник Овечкина Дмитрий Орлов, на счету которого 16 очков (4+12) за 32 игры. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 17 бросков.

Тренин забросил шестую шайбу в текущем сезоне. Также на счету российского нападающего "Нэшвилла" три голевые передачи. Дебютный матч в НХЛ провел 22-летний защитник "Вашингтона" Александр Алексеев.

После 32 игр "Вашингтон" идет первым в турнирной таблице Столичного дивизиона, в активе клуба 45 очков. "Нэшвилл" занимает третью строчку в Центральном дивизионе, набрав 39 очков. Следующий матч "Вашингтон" проведет 1 января в гостях против "Детройта", "Аризона" 31 декабря сыграет на выезде с "Коламбусом".