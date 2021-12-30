Российская теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом

ТАСС, 30 декабря. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала тест на коронавирус с положительным результатом. Об этом россиянка написала на своей странице в Twitter.

"Во вторник я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным, - написала Павлюченкова. - Я была полностью вакцинирована и готовилась к старту сезона в Дубае. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в специальном отеле и следую всем протоколам под наблюдением врачей".

"Сейчас важнее всего беречь себя и здоровье окружающих. Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для остальных", - добавила теннисистка.

С 17 по 30 января должен пройти Australian Open. Павлюченкова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), попала в основную сетку одиночного турнира.

Павлюченковой 30 лет, в 2021 году она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Roland Garros. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.