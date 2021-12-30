Гол и две передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 30 декабря. "Сент-Луис" дома со счетом 4:2 обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голами в составе победителей отметились Роберт Томас (5-я минута), Джордан Кайру (7), российский нападающий Владимир Тарасенко (36), Брэндон Саад (41). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (8), Эван Бушар (32).

Тарасенко также сделал две результативные передачи. На его счету 32 очка (13 голов + 19 передач) в 32 матчах. Одноклубники Тарасенко Алексей Торопченко и Клим Костин не сумели отличиться.

"Сент-Луис" занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 41 очко в 32 матчах, "Эдмонтон" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 36 очками за 30 встреч. "Сент-Луис" 2 января сыграет в гостях с "Миннесотой" в матче "Зимней классики" НХЛ на открытом воздухе, "Эдмонтон" 31 декабря встретится на выезде с "Нью-Джерси".