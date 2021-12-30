Гол Проворова в овертайме принес "Филадельфии" победу над "Сиэтлом" в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джеймс ван Римсдайк (5-я и 55-я минуты) и Иван Проворов (63). У проигравших отличились Янни Гурд (13) и Жереми Лаузон (55).

ТАСС, 30 декабря. "Филадельфия" на выезде победила "Сиэтл" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для российского защитника Проворова эта заброшенная шайба стала третьей при девяти результативных передачах в 30 играх регулярного чемпионата.

"Филадельфия" набрала 31 очко после 30 игр и занимает пятое место в Столичном дивизионе. "Сиэтл" с 34 очками после 31 матча располагается на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Филадельфия" в ночь на 31 декабря на выезде сыграет с "Сан-Хосе", "Сиэтл" в тот же день примет "Калгари".

В другом матче игрового дня "Ванкувер" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Анахайм". Канадская команда одержала седьмую победу в семи матчах под руководством Брюса Будро, который сменил на посту главного тренера Трэвиса Грина.