Агапитов: сборные России по тяжелой атлетике в 2021 году установили медальный рекорд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сборные России по тяжелой атлетике в 2021 году установили рекорд по количеству наград, завоевав на мировых и европейских чемпионатах и первенствах 245 медалей. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"В этом году сборные России по тяжелой атлетике установили рекорд по количеству наград, - заметил Агапитов. - Суммарно на чемпионатах и первенствах мира и Европы наши спортсмены завоевали 245 медалей, из которых 80 золотых, 82 серебряные и 83 бронзовые. Это не только внушает оптимизм, но и дает надежду на хорошее будущее тяжелой атлетики России".

"Этот высокий результат стал следствием новой политики и активизации деятельности ФТАР в последние годы, - продолжил собеседник ТАСС. - Одной из приоритетных задач является развитие нашего вида спорта в регионах, за год проведены десятки встреч с губернаторами, подписаны соглашения о развитии тяжелой атлетики. Началось возрождение программы научных лекций и семинаров по тяжелой атлетике, работает программа повышения квалификации для тренеров-преподавателей и специалистов в области тяжелой атлетики. После подписания соглашения о сотрудничестве между Московской государственной академией физической культуры и ФТАР были выделены бюджетные места на годичные курсы профессиональной переподготовки для спортсменов".

Декабрьский чемпионат мира по тяжелой атлетике, который проходил в Ташкенте, стал последним международным стартом года для россиян. Отечественные спортсмены на этом турнире завоевали три бронзовые награды (Зулфат Гараев, Ольга Тё и Анастасия Анзорова).

23 декабря состоялось заседание исполкома ФТАР, на котором был избран новый генеральный секретарь федерации. Александра Кишкина, занимавшего этот пост с 2016 года, сменил Дмитрий Василенко. По информации ТАСС, Кишкин продолжит работу в федерации на другой должности.

"Сделаны необходимые кадровые перестановки, которые, убежден, добавят оперативности секретариату федерации при постоянно возрастающем объеме работы. Поздравляю Дмитрия Василенко, избранного на должность генерального секретаря ФТАР. Это не только большая честь, но и огромная ответственность, требующая полной отдачи", - заключил Агапитов.