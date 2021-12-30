В Китае футболистам национальной сборной запретили делать новые татуировки

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Государственное управление спорта КНР строго запретило футболистам национальной сборной наносить новые татуировки. В опубликованном на сайте ведомства сообщении говорится, что такое ограничение распространяется и на китайские молодежные сборные.

"Спортсменам национальной сборной и молодежной сборной до 23 лет строго запрещено делать новые татуировки. Тем, у кого уже есть татуировки, рекомендуется самостоятельно удалить их, - заявило китайское управление спорта. - В особых случаях, одобренных командой, игроки должны скрывать татуировки во время тренировок и матчей". Для молодежной сборной до 20 лет и более молодых сборных категорически запрещен набор спортсменов с татуировками.

Ведомство отметило, что эти меры направлены на то, чтобы "в полной мере демонстрировать позитивный дух китайских футболистов и служить хорошим примером для общества".

В январе 2018 года власти КНР запретили показывать по телевизору знаменитостей с татуировками. Китайские футболисты уже появлялись на экранах телевизоров с перемотанными частями тела, где были нанесены татуировки.

Власти КНР последовательно проводят политику, направленную на сохранение нравственных ценностей, присущих китайскому обществу. Так, в принятой в ноябре резолюции Центрального комитета Коммунистической партии Китая об основных достижениях и историческом опыте партии за последний век власти осудили "поклонение деньгам", которое появилось в КНР после политики реформ и открытости, стартовавшей в конце 70-х годов, и призвали к развитию социалистических ценностей.

В текущем году правительство запретило допуск к показу на телевидении женственных мужчин, ввело жесткие ограничения на онлайн-игры для несовершеннолетних и распорядилось провести ревизию в каталогах караоке-баров, чтобы убрать оттуда песни, пропагандирующие непристойности, азартные игры, насилие и наркотики.