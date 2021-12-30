Все члены совета IIHF выступили за отмену молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Все члены совета Международной федерации хоккея (IIHF), которые участвовали в видеосовещании по дальнейшему проведению молодежного чемпионата мира, выступили за отмену турнира. Об этом ТАСС сообщила член совета IIHF Марта Завадская.

В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус.

"Мы все понимали ситуацию, - сказала Завадская. - Поэтому согласно информации и рекомендациям медицинского персонала и оргкомитета, а на связи были Том Ренни (исполнительный директор Федерации хоккея Канады - прим. ТАСС) и Скотт Смит (президент Федерации хоккея Канады - прим. ТАСС), такое решение было принято. Все члены были за. Мы понимали, что ситуация не позволит игрокам находиться в безопасности".

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В первом туре подопечные Сергея Зубова проиграли шведам (3:6), во втором обыграли швейцарцев (4:2).