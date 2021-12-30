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Тур де Ски

Акимов: автобус с лыжами российских спортсменов прибудет на этап "Тур де Ски" в срок

В распоряжении Ивана Якимушкина, Ильи Семикова и Андрея Мельниченко на этапе в Швейцарии было всего по одной паре лыж из-за поломки транспортного средства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лыжники Иван Якимушкин, Илья Семиков и Андрей Мельниченко не будут испытывать никаких проблем в выборе инвентаря перед следующим этапом многодневки "Тур де Ски", который пройдет 31 декабря в германском Оберстдорфе. Как рассказал ТАСС тренер сборной России Данил Акимов, сломавшийся автобус с лыжами уже отремонтирован и прибудет в расположение команды в срок.

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Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Якимушкин, показавший 29 декабря на этапе в Швейцарии пятый результат в гонке на 15 км, заявил после финиша, что у лыжников из его группы из-за поломки оставшегося в Германии автобуса с инвентарем было в распоряжении всего по одной паре лыж.

"Машину сейчас должны забрать из сервиса, который находится в районе Мюнхена. Скорее всего, она будет у нас уже сегодня, - заметил Акимов. - Да, там зависли лыжи только нашей группы. Но я не могу сказать, что наши лыжники остались вчера вообще без запасного инвентаря, 90 процентов лыж были в нашем распоряжении. Просто запасных на определенную погоду не было, поэтому сложившуюся ситуацию можно назвать небольшой неприятностью, из которой наши сервисмены вышли с честью".

Из группы, которую готовили к олимпийскому сезону Олег Перевозчиков и Акимов, на "Тур де Ски" заявлены Якимушкин, Илья Семиков и Андрей Мельниченко. Семиков в среду в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем занял 12-е место, Мельниченко - 27-е.

"Тур де Ски" завершится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителями прошлой многодневки стали россиянин Александр Большунов и американка Джесси Диггинс.

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