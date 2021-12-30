IIHF обсудит с командами - участницами молодежного чемпионата мира перенос турнира на лето

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) проведет сеанс видеосвязи с представителями команд - участниц отмененного молодежного чемпионата для обсуждения возможности переноса турнира на лето. Об этом ТАСС сообщила член совета IIHF Марта Завадская.

В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Глава IIHF Люк Тардиф допустил, что турнир может пройти в Канаде летом.

"В первую очередь будет сеанс видеосвязи между представителями команд, которые выступали на отмененном турнире, - сказала Завадская. - Им необходимо рассказать нам, насколько возможно проведение турнира в другое время. Мы также будем следить за тем, как будет складываться ситуация со штаммом "омикрон". Вчера у нас был короткий звонок".

"Пока мы не можем спрогнозировать, когда будет принято решение. Но мы уверены в том, что будем находиться в контакте со всеми странами-участницами. Затем, если представители команд предложат даты, будет второй турнир", - добавила Завадская.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А выступали команды Финляндии, Канады, Германии, Чехии и Австрии.