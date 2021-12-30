Буре заявил, что IIHF работает над проведением молодежного чемпионата мира в 2022 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) работает над проведением молодежного чемпионата мира 2022 года в текущем сезоне. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF Павел Буре.

В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус.

"Безусловно, очень жалко, что отменили молодежный чемпионат мира. Команды боролись за золото, наша сборная прошла очень серьезную подготовку, готова была сражаться за самые высокие места, как спортсмен, хорошо понимаю, что чувствуют сейчас ребята. Но болельщикам и игрокам не стоит расстраиваться, IIHF работает над тем, чтобы провести турнир в 2022 году, в текущем хоккейном сезоне. Месяц, в котором он состоится, пока не определен, но делается все, чтобы команды смогли сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях", - отметил Буре.

"Как консул совета IIHF скажу, что международная федерация провела серьезную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение - совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято, - непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла, нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли бы определить объективного победителя", - добавил член совета IIHF.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В первом туре подопечные Сергея Зубова проиграли шведам (3:6), во втором обыграли швейцарцев (4:2).