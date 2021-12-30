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Футбол в России

Футболист Сергеев прошел медобследование и готов перейти в "Зенит"

Нападающий "Крыльев Советов" ведет переговоры о переходе в клуб из Санкт-Петербурга

ТАСС, 30 декабря. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Иван Сергеев прошел медицинское обследование в петербургском "Зените" и готов к переходу в команду. Об этом сообщил агент футболиста Юрий Штромбергер, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Сергеев прошел медицинское обследование в "Зените". На этом пока все. Пока не могу подтвердить или опровергнуть информацию по подписанию контракта. Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов к переходу", - сказал Штромбергер.

Сергееву 26 лет, в нынешнем сезоне он провел 20 матчей в различных турнирах за "Крылья Советов", в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

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