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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ковид-протокол на молодежном чемпионате мира - 2023 будет зависеть от местных рекомендаций

Турнир пройдет в Омске и Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ковид-протокол молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске будет зависеть от условий, местных и правительственных рекомендаций по протоколам. Об этом ТАСС рассказала член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Марта Завадская.

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В среду молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на коронавирус.

"Может ли измениться режим проведения молодежного чемпионата мира в России? Я думаю, что в данный момент мы не можем это спрогнозировать. Мы не знаем, что будет с коронавирусом. Ведь еще в декабре ситуация со штаммом "омикрон" была не такой пугающей, как сейчас", - сказала Завадская.

"Думаю, действующий ковид-протокол сохранится, но все будет зависеть от конкретных условий, местных и правительственных рекомендаций по протоколам", - добавила Завадская.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

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