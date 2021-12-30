Всероссийская федерация самбо подписала соглашение с Центром подготовки сборных России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо (ВФС) подписала соглашение с Центром спортивной подготовки сборных команд России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФС.

Соглашение заключено на один год. Предметом соглашения является организация всестороннего и эффективного сотрудничества сторон для реализации совместных задач спортивной подготовки, содействия спортсменам в достижении высоких спортивных результатов. Целью сотрудничества сторон в рамках настоящего соглашения является повышение эффективности системы управления процессом спортивной подготовки.

Международная федерация самбо (FIAS) на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио, которая прошла в июле, получила полноценное признание организации. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.