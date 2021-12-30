Габулов заявил, что управленческий опыт поможет ему на посту гендиректора "Химок"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Опыт на управленческих и руководящих должностях поможет Владимиру Габулову в работе на посту генерального директора подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом Габулов рассказал ТАСС.

О назначении Габулова на пост генерального директора "Химок" было объявлено 28 декабря. Он сменил Сергея Анохина, который занимал должность с 2020 года.

"Безусловно, мои и клуба цели идентичны, задача на ближайший период состоит в том, чтобы "Химки" остались в премьер-лиге, - сказал Габулов. - Все внимание и концентрация сфокусированы на этом. Ситуация не простая, но период предстоит интересный. Для этого нужно делать с точки зрения организации работы и формирования команды все, чтобы сохранить ее в РПЛ. Есть непоколебимая уверенность в том, что задача будет выполнена".

"Уверен в том, что опыт, небольшой в силу возраста и определенных обстоятельств, поможет мне в работе в "Химках". После завершения карьеры у меня был опыт управленческой и руководящей работы. Я считаю, что на каждом этапе был достигнут результат, думаю, что он положительный. Поэтому думаю, что небольшой опыт и знания, которые я получил во время футбольной карьеры, будут способствовать достижению результата и решению задач", - добавил Габулов.

Габулову 38 лет, он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА, а также бронзовым призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. В 2018 году Габулов возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, после чего был президентом "Алании", а до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный".

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.