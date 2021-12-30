Девять студентов КБГУ приняты в юношескую и юниорскую сборные России по дзюдо

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Девять студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова приняты в юношескую и юниорскую сборные России по дзюдо. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В КБГУ прошла встреча воспитанников школы дзюдо университета, отличившихся на соревнованиях различного уровня, с и. о. ректора вуза Юрием Альтудовым. Сразу девять наших студентов завоевали право войти в состав юношеской и юниорской сборных России по дзюдо. Тренеры спортсменов - заслуженный тренер России Залим Гаданов, заслуженный мастер спорта России Алим Гаданов", - рассказали в пресс-службе.

Объясняя уникальный случай в спортивном мире, когда одно учреждение образования представило на федеральный уровень большую группу спортсменов, руководитель центра дзюдо при КБГУ, чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Залим Гаданов отметил, что большинство ребят занимаются на татами с пяти лет. "Успехи ребят - это общая победа. Большую поддержку в подготовке спортсменов оказывают руководство КБГУ, Министерство спорта КБР и РФСО "Локомотив". Надеюсь, что ребята оправдают наши ожидания и мы их вскоре увидим на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх", - цитирует пресс-служба Залима Гаданова.

Одной из составляющих успеха является четко выстроенная система взаимодействия тренерско-преподавательского состава и руководства вуза, которое понимает, что для построения спортивной карьеры отведен короткий срок, подчеркнул Алим Гаданов. "Ребята занимаются ежедневно, участвуют в соревнованиях различного уровня в нашей стране и за рубежом. Выработан механизм соблюдения баланса интересов - спортивных и образовательных, и студенты учатся без академических задолженностей", - сказал он.

В ходе встречи спортсмены рассказали о том, как готовились к соревнованиям, что их мотивировало и почему дзюдо считается одним из популярнейших видов спорта. Дзюдоисты поблагодарили администрацию КБГУ за поддержку и пообещали сделать все возможное для достижения побед и завоевания права принять участие в Олимпийских играх.