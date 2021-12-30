Несколько участников чемпионата мира по блицу заразились коронавирусом

ТАСС, 30 декабря. Несколько тестов на коронавирус шахматистов, принимающих участие в чемпионате мира по блицу, дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

"К сожалению, несколько тестов на коронавирус, сданных сегодня утром, оказались положительными. Игроки были вынуждены отказаться от участия в турнире, с соперниками, с которыми они играли, связались, чтобы они могли пройти дополнительные проверки", - говорится в релизе пресс-службы FIDE. Также федерация настоятельно рекомендовала игрокам носить маски.

Чемпионат мира по блицу проходит 29 и 30 декабря. В среду состоялись 12 туров. Начало 13-го тура в четверг, запланированное на 16:00 мск, было отложено на 30 минут. С 26 по 28 декабря прошло мировое первенство по рапиду. Соревнования принимает Варшава.