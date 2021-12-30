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НХЛ

Хоккеист Овечкин заявил, что в 36 лет продолжает совершенствоваться

Нападающий признался, что не устал от хоккея
Александр Овечкин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает заниматься и совершенствоваться, несмотря на возраст. Такое мнение Овечкин высказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

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"Я считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнется, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что многое зависит от подготовки", - сказал Овечкин.

"Я до сих пор стараюсь готовиться к каждой игре, мне хочется играть, я не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было серьезных травм, и я продолжаю заниматься, становиться лучше. Здесь нет никакого секрета - когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, ты хочешь играть больше и лучше", - добавил хоккеист.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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