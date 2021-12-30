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Футбол в России

Футболист Классен перешел в "Спартак"

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский футболист Леон Классен перешел в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Классен перешел в "Спартак" из австрийского "Тироля". Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.

"Мы рады объявить о подписании контракта с игроком российской молодежной команды Леоном Классеном. Левый защитник подписал долгосрочный контракт", - говорится в заявлении пресс-службы.

Классену 21 год, он выступал за "Тироль" и германский "Мюнхен 1860". В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за австрийскую команду, в которых отдал шесть результативных передач. В октябре Классен дебютировал за молодежную сборную России в матче против команды Литвы (3:0).

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