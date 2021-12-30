"Локомотив" подписал новый контракт с футболистом Борисом Ротенбергом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" подписал новое соглашение с защитником Борисом Ротенбергом. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до окончания текущего сезона.

Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. За это время он дважды стал обладателем Кубка России, а также по разу выиграл Суперкубок России и чемпионат страны. Защитник не выходил на поле с декабря 2018 года, когда у него во время игры произошел разрыв крестообразной связки.

"Локомотив" после 18 туров занимает шестое место таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы команды сыграет на выезде с "Краснодаром" 27 февраля.