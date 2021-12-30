Селюк: руководство "Локомотива" поступило по-европейски, продлив контракт с Ротенбергом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" действовал по-европейски, продлив контракт с травмированным защитником Борисом Ротенбергом. Такое мнение ТАСС высказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

В четверг "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с Ротенбергом, он рассчитан до окончания сезона-2021/22. Срок прошлого соглашения истекал 31 декабря. Защитник не выходил на поле с декабря 2018 года из-за разрыва крестообразных связок колена и занесенной во время операции инфекции.

"Образно говоря, сейчас был перерыв, как говорят врачи, на сборах Ротенберг сможет быть в общей группе, поэтому посмотрим, - сказал Селюк. - С точки зрения его физического состояния, нужно уточнить у врачей. Но то, что "Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом, говорит о том, что в этом направлении клуб действует европейским путем. Игрок по вине клуба третий год лечится, его нужно долечить".

"Будем надеяться, что Борис вернется в футбол. Думаю, что сбор и предсезонка покажет, насколько Ротенберг готов или не готов. Я бы хотел, чтобы он уже хоть завтра был полностью здоров. Более того, я ему на протяжении трех лет на Новый год желаю быть полностью здоровым. Хочется, чтобы он вышел на поле", - добавил собеседник агентства.

Селюк надеется, что Ротенберг победил болезнь. "По окончании сезона посмотрим, что делать дальше, - отметил он. - Но то, что Борис и футбол будут неразделимы, однозначно. Футбол находится в его душе, он хочет добиваться результатов не только на поле, но и как один из руководителей в дальнейшем".

Ротенбергу 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе московской команды защитник стал чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2017, 2019, 2021) и обладателем Суперкубка России (2019). "Локомотив" после 18 туров занимает шестое место таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков.