Овечкин пожелал хоккеисту Мичкову продолжать совершенствовать мастерство

ТАСС, 30 декабря. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин пожелал игроку молодежной сборной России Матвею Мичкову совершенствовать свое мастерство. Комментарий Овечкина приводит газета "Спорт-Экспресс".

На молодежном чемпионате мира Мичков забросил две шайбы в стартовом матче со шведами (3:6) и одну в игре с швейцарцами (4:2). Также в ноябре Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории взрослой национальной команды.

"Я видел, что он забил красивейший гол из-за ворот. Желаю ему удачи, чтобы работал без травм и продолжал совершенствовать свое мастерство", - сказал Овечкин.

Мичкову 17 лет, он является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в Континентальной хоккейной лиге 2 сентября в матче с "Северсталью". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/ Гретцки.