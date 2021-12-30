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Хоккей в России

Овечкин пожелал хоккеисту Мичкову продолжать совершенствовать мастерство

На молодежном чемпионате мира Матвей Мичков забросил три шайбы
Александр Овечкин ("Вашингтон") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Овечкин ("Вашингтон")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин пожелал игроку молодежной сборной России Матвею Мичкову совершенствовать свое мастерство. Комментарий Овечкина приводит газета "Спорт-Экспресс".

На молодежном чемпионате мира Мичков забросил две шайбы в стартовом матче со шведами (3:6) и одну в игре с швейцарцами (4:2). Также в ноябре Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории взрослой национальной команды.

"Я видел, что он забил красивейший гол из-за ворот. Желаю ему удачи, чтобы работал без травм и продолжал совершенствовать свое мастерство", - сказал Овечкин.

Мичкову 17 лет, он является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в Континентальной хоккейной лиге 2 сентября в матче с "Северсталью". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/ Гретцки.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичХоккей в России
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