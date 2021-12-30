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Летние олимпийские виды спорта

Сборную по художественной гимнастике признали лучшей спортивной командой года в Болгарии

На Олимпиаде в Токио болгарские гимнастки завоевали золото в командном многоборье
Сборная Болгарии по художественной гимнастике EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Сборная Болгарии по художественной гимнастике
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

СОФИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Сборную Болгарии по художественной гимнастике, выигравшую золото Олимпиады в Токио, признали лучшей спортивной командой страны в 2021 году. Об этом сообщил телеканал Btv.

В составе национальной команды на Олимпийских играх в Токио победили Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатси и Эрика Зафирова. Второе место заняла сборная России.

Голосование проходило среди спортивных журналистов Болгарии из 54 средств массовой информации. Спортсменом года признали олимпийскую чемпионку Токио по карате, бронзового призера чемпионата мира Ивет Горанову (1 065 очков), на втором месте оказалась олимпийская чемпионка по боксу Стойка Крыстева (1 241), серебряная медалистка Олимпиады по спортивной стрельбе Антоанета Костадинова заняла третью позицию (995). В десятку лучших спортсменов вошли семь женщин и трое мужчин.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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