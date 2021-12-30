Путин подписал закон о Fan ID

В подписанном законе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.

Кабмин определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков и участников. Продажа билетов на такие соревнования будет осуществляться при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе. Организаторы таких турниров будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном кабмином порядке. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет правительство РФ "с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования".

В законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Это наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Обжаловать отказ в выдаче паспорта болельщика либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.