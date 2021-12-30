В МОК заверили, что антиковидные меры в Пекине позволят безопасно провести Олимпиаду

Почему был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

IIHF не справилась с протоколом. Почему был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Противокоронавирусные ограничения на Олимпийских играх в Пекине позволят безопасно провести соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В среду молодежный чемпионат мира по хоккею, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов на коронавирус у игроков.

"МОК работает со своими китайскими партнерами над обеспечением безопасности на зимних Олимпийских играх в Пекине. Пособия, основанные на лучших научных рекомендациях, предназначены для работы с постоянно меняющимся развитием ситуации по коронавирусу, - ответили в МОК на вопрос о возможном повторении на Играх ситуации с молодежным чемпионатом мира по хоккею. - Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, включая успешное проведение летней Олимпиады в Токио, и политику борьбы с коронавирусом, которая в настоящее время действует в Китае".

"Тестирование перед вылетом, политика вакцинации, система "замкнутого цикла" и регулярное тестирование на месте являются одними из жизненно важных элементов, которые позволят Играм пройти безопасно", - говорится в заявлении пресс-службы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.