Лашманова и Широбоков стали победителями зимнего чемпионата Мордовии по спортивной ходьбе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова и серебряный призер чемпионата мира 2017 года Сергей Широбоков победили на зимнем чемпионате Мордовии по спортивной ходьбе. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Открытые чемпионат и первенство Мордовии по ходьбе в помещении памяти Германа Скурыгина традиционно проходят в Саранске в конце декабря.

"Победительницей турнира в абсолютном первенстве стала Елена Лашманова, второе место заняла Клавдия Афанасьева, третьей стала Юлия Турова, - заметил представитель оргкомитета. - В мужских соревнованиях первым на финише был Сергей Широбоков, вторым - Сергей Кожевников, третьим - Евгений Ждакаев".

Женщины и мужчины соревновались в ходьбе на 5 км. Лашманова показала результат 20 минут 17,2 секунды, Афанасьева - 20.29,9, Турова - 21,09,7. Широбоков преодолел дистанцию за 18.47,6, Кожевников - 19.05,2, Ждакаев - 19.12,5.