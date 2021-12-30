Путин присвоил гражданство РФ ассистенту главного тренера и начальнику команды "Зенита"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба "Зенит" Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине", - говорится в указе.

Оливейра входит в тренерский штаб "Зенита" с января 2019 года. За этот период клуб трижды выиграл чемпионат страны, дважды - Суперкубок России, один раз - Кубок России. В качестве футболиста он представлял бразильские клубы "Реал Бразил", "Агия Негра", мексиканскую "Пуэблу", сербские "Срем" и ОФК, российские "Амкар", "Шинник", "Динамо" (Брянск) и "Уфу". Тренерскую карьеру начал в 2015 году в "Уфе". Получил высшее образование в уфимском вузе, закончив в 2017 году БГПУ им. Акмуллы.

Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском "Шахтере". С 2009 года является заместителем директора академии "Зенита", с июня 2014 года - начальником команды.