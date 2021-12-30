{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

СМИ: Ковач покинет пост главного тренера "Монако"

Специалист возглавляет команду с июля 2020 года

ТАСС, 30 декабря. Руководство футбольного клуба "Монако" приняло решение о завершении сотрудничества с главным тренером Нико Ковачем. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

По информации источника, клуб в четверг проинформировал тренера о данном решении, причиной которого являются результаты клуба в последние месяцы, а также разногласия специалиста с некоторыми игроками команды.

После 19 сыгранных матчей "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, с 29 очками занимает шестое место в таблице чемпионата Франции.

Ковачу 50 лет, он возглавил "Монако" в июле 2020 года. Ранее он работал главным тренером германских "Айнтрахта" и "Баварии", а также молодежной и главной сборных Хорватии.

Теги
Футбол во Франции
Баскетбольные еврокубки
УНИКС победил "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги
Встреча прошла в Казани
УНИКС победил "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги
Читать полностью